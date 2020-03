Statistik : Übergriffe auf Polizisten nehmen zu

Monheim/ Kreis Mettmann Die Staatsgewalt ist immer häufiger selbst Ziel von Gewalt. Polizei fordert eine konsequente strafrechtliche Verfolgung.

Juli 2019: Bei einem Einsatz an der Steinstraße in Monheim werden Beamte geschlagen, einer wird verletzt. Betrunkene Gäste wehren sich gegen das Ende ihrer Gartenparty. Juni 2019: Bei einem Einsatz wegen Ruhestörung an der Brandenburger Allee in Monheim werfen betrunkene Verursacher mit Bierflaschen nach Polizisten und Einsatzfahrzeug. Mai 2019: Die Polizei will eine Geburtstagsparty wegen Lärmbelästigung der Anwohner an der Tempelhofer Straße auflösen. Die Gäste sehen das nicht ein, reagieren nicht, werden ausfallend und drohen, die Beamten anzugreifen. Sie werden abgführt.