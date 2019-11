Langenfeld Gesundheit : Mediziner erklären Knie-Leiden

Langenfeld Der Vortrag am Mittwoch setzt die Reihe „Rundum gesund in Langenfeld“ fort.

(og) Das Knie steht am Mittwoch, 6. November, im Mittelpunkt der Informationsreihe „Rundum gesund in Langenfeld“. Die Orthopäden Dr. Ralf Decking, (Chefarzt am St. Remigius Krankenhaus Opladen) und Dr. Hans Bayer-Helms (Chefarzt Endoprothetikzentrum Hilden) zu verschiedenen Funktionsweise des Knies, Ursachen für Schmerzen und Behandlungsmöglichkeiten. Treffpunkt ist um 18 Uhr der Pfarrsaal St. Paulus an der Treibstraße 23. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht erforderlich.

Schmerzen im Kniegelenk sind alles andere als selten und ein häufiger Anlass für den Besuch beim Orthopäden. Knie verschleißen besonders leicht und stehen bei Sportunfällen an der Spitze. In Deutschland verursacht das Knie bei etwa fünf bis zehn Millionen Menschen Beschwerden. Allerdings variieren die Ursachen und Symptome stark. „Das Knie ist ein komplexes Gelenk, das den Großteil des Körpergewichts trägt. Die beiden Mediziner geben einen Überblick und beantworten Fragen wie: Wann helfen Medikamente und Krankengymnastik? Was ist eine Knorpeltransplantation? Wann wird ein Kunstgelenk eingesetzt? Wann kann ich nach einem operativen Eingriff wieder Sport machen? Die Ärzte nehmen auch Stellung zu der oft geäußerten Befürchtung, dass zu viel operiert wird. Beide Mediziner sind dabei klar in ihrer Sicht. „Die nicht-operative Therapien müssen ausgeschöpft und Verschleißerscheinungen so ausgeprägt sein, dass es keine sinnvolle Alternative zum Gelenkersatz gibt“, sagt Bayer-Helms stellvertretend für beide. Im Anschluss stehen die Mediziner für Fragen zur Verfügung.