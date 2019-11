Langenfeld : Es gibt noch freie Plätze im Babysitter-Kurs

Jugendliche können Babysitten lernen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Langenfeld (og) Es gibt noch einige freie Plätze im Babysitterkurs des Kinderschutzbunds Langenfeld. Der Kurst startet am Freitag, 8. November, von 17 bis 20 Uhr sowie am Samstag, 9. November, von 10 bis 16 Uhr an der Eichenfeldstraße 15-19. Angesprochen sind Jugendliche ab 14 Jahren, die in die Babysitterkartei des Deutschen Kinderschutzbundes aufgenommen werden möchten.