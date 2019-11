Zwischen Arbeit und Ruhestand : Freizeit-Netzwerk gründet dritten Ableger in Monheim

Freizeit-Netzwerk gründet dritten Ableger in Monheim

Monheim „Zwar - Zwischen Arbeit und Ruhestand“ ist ein Netzwerk für Menschen ab etwa 60 Jahren. Nach der erfolgreichen Gründung der Zwar-Netzwerke in Baumberg und für den Sandberg und das Musikantenviertel soll am Dienstag, 5. November, die nächste Gruppe gegründet werden.

Sie umfasst die Bezirke Alt-Monheim, Berliner Viertel und Zaunswinkel. Das Gründungstreffen ist um 18.30 Uhr im Pfannenhof an der Turmstraße. Bürgermeister Daniel Zimmermann wird die Veranstaltung eröffnen. Die Verwaltung hat 2000 Bürger der entsprechenden Altersgruppe eingeladen.

Zwar-Netzwerke sind Gruppen, in denen sich Menschen in ihrem Ort treffen und gemeinsam ihre Freizeit sinnvoll gestalten. Es sind keine Vereine, sie sind überparteilich und konfessionell ungebunden. Zwar-Gruppen sind basisdemokratisch und selbstorganisiert. Jeder bestimmt für sich selbst und mit anderen, was man tun möchte. Bei regelmäßigen Treffen werden Aktivitäten geplant.