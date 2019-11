Bildung : Finanzamt bietet Schnuppertag

Hilden Anmeldeschluss für den 9. Dezember ist am 29. November.

Finanzamt: was ist das? Bestimmt irgendwas mit Finanzen oder so? Das fragen sich viele, die wenig Berührungspunkte mit der Finanzverwaltung haben. Eventuell wird einmal jährlich über die Steuererklärung geschimpft, aber sonst wissen viele nichts über die Tätigkeit im Finanzamt. Das soll sich ändern. Das Finanzamt Hilden lädt alle interessierten Schüler für Montag, 9. Dezember, 8.30 bis etwa 14.30 Uhr, zu einem Schnuppertag ein. Hierbei werden Einblicke in die vielfältigen Einsatzgebiete in einem Finanzamt gegeben. Den Beschäftigten vor Ort können Fragen zu ihren Aufgaben und zu den beruflichen Perspektiven gestellt, die eingesetzten Computerprogramme ausprobiert und der Weg einer Steuererklärung anhand eines praktischen Falls verfolgt werden. Außerdem Thema: die duale Ausbildung beim Finanzamt und das duale Studium: eine Kombination aus Fachhochschulstudium mit Diplom-Abschluss und berufspraktischer, praxisnaher Ausbildung in der Dienststelle. Die Finanzverwaltung wirbt für eine „fundierte, qualitativ außerordentlich hochwertige Ausbildung in analoger und digitaler Form“, einen sicheren Arbeitsplatz und spannende und fordernde Tätigkeiten mit vielfältigen Einsatzmöglichkeiten.