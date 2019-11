Brauchtum : Monheims Sankt Martin und sein Pferd

Info

Reusrath Der Martinszug der Peter-Härtling-Schule in Reusrath nimmt am Freitag ab 17.30 Uhr folgenden Weg: Schule - Angerweg-Brunnenstraße - Neustraße-Sandstraße - Schule. Mit dabei sind drei Musikkapellen, Sankt Martin, sein Pferd und der Bettler. Auch die Feuerwehr aus Reusrath, die Polizei und das Rote Kreuz sind dabei. Gegen 18.30 Uhr endet der Martinszug an der Schule.

Baumberg Am Montag, 11. November, Aufstellung ab 17.15 Uhr, der Zug startet um 17.25 Uhr. Aufstellorte sind die Schulhöfe der Grundschulen und der Dorfplatz. Musikalische Unterhaltung gibt es ab ca. 17.45 Uhr am Feuer neben dem Peter-Hofer-Haus wie auch bei der Mantelteilung an der Ecke Thomasstraße / Kreuzstraße. Diverse Musikgruppen sorgen dafür, überall im Zug Musik zu hören ist. Der Zugweg führt wieder über die Hauptstraße / Schallenstraße / Peter-Hofer-Straße / Unterm Dorfgarten / Im Sträßchen / Garather Weg / Kreuzstraße / Leienstraße. / Humboldstraße.

Langenfeld-Mitte Die Don-Bosco- und Friedrich-Fröbel-Schule ziehen am Donnerstag, 17.30 Uhr, vom Don-Bosco-Schulhof über Pestalozzistraße / Schulstraße / Kreuzstraße / Grenzstraße / Talstraße / Metzmacherstraße / Fröbelstraße / Fröbelschulhof / zurück zum Schulhof.

Berghausen Am Donnerstag, ab 17.15 Uhr, ziehen die Paulus-Schüler durch Langenfeld-Berghausen. Zugweg: Treibstraße (Wendehammer) / Blumenstraße / Schiefers Grund / Hugo-Zade-Weg / Berghausener Blumentopf / Blumenstraße / Treibstraße / Familienzentrum St. Paulus.

Richrath Am Sonntag, 10. November, ziehen die Kinder der Grundschule Richrath-Mitte ab 17.45 Uhr mit Musik über Zehntenweg / Am Wiedenhof / Wolfhagener Straße / Kaiserstraße / Kirschstraße / zum Feuer auf dem Schützenplatz an der Kaiserstraße.