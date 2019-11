Stadtgespräch : Langenfelds DRK freut sich über eine neue Küche

Langenfeld Bis Weihnachten soll alles endgültig fertig sein.

Zur Einweihung und Besichtigung seiner neuen Garagen und der Bereitschaftsküche lud das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Langenfeld kürzlich zu einem kleinen Herbstfest ein. Der 1. Vorsitzende, Alt-Bürgermeister Magnus Staehler, begrüßte unter den rund 50 Gästen die städtische Beigeordnete Marion Prell und von der SPD-Ratsfraktion Heike Lützenkirchen. Seitens des DRK-Kreisverbands waren Kreisgeschäftsführer Stefan Vieth sowie die Kreisbereitschaftsleiter Thomas Nüchter und Christian Schildknecht der Einladung gefolgt. Außerdem dabei vom Malteser-Hilfsdienst dessen Stadtbeauftragter Norbert Nitz und sein Stellvertreter Friedhelm Vater. „Mein Dank geht an Rat und Verwaltung für die großzügige Zuwendung für den Bau der Fahrzeughalle mit drei Stellplätzen und der Bereitschaftsküche“, sagte Staehler. Einige Einsatzfahrzeuge stehen zurzeit noch im Freien und so war der Bau der Garagen dringend geboten. „Leider fehlen der Halle noch das Dach und die Endmontage der Küche steht auch noch aus, aber wir sind zuversichtlich, dass die Baumaßnahmen in diesem Jahr mit dem Ziel ,Heiligabend’ fertiggestellt werden.“ Einige Betreuungs- und Verpflegungsgroßeinsätze in der letzten Zeit zeigten deutlich die Überalterung der Einsatzküche. Durch die Erneuerung der Kantine der Firma Geberit-Mapress war es möglich, die erst wenige Jahre alte hochwertige Industrieküche als Spende zu erhalten. „Hierdurch wird unsere Leistungsfähigkeit bei künftigen Kocheinsätzen enorm gesteigert“, betonte Staehler.