Richrather Kirchturm : CDU verteilt Bastelbogen des Kirchturms an Kinder

Langenfeld Der Bastelbogen zeigt den Richrather Kirchturm in Langenfeld aus dem Mittelalter. Es ist das älteste Gebäude Langenfelds und wurde im 12. Jahrhundert errichtet. Sein Vorgängerturm wurde rund 300 Jahre vorher von den Franken gebaut. Der höchste Heilige der Franken ist der Heilige Martin.

(pc) Die CDU in Richrath hat am vergangenen Wochenende Bastelbögen des Kirchturmes St. Martin an Kinder verteilt, weil der Laternenumzug nicht stattfindet. Der Turm kann ausgeschnitten und mit einem Licht ins Fenster gestellt werden. Für Mädchen und Jungen, die gerne malen wird die Aktion um einen Malwettbewerb erweitert. Wer noch keinen Bastelbogen hat, kann sich ein Set bei den Richrather Geschäften Optic am Turm und Zweirad Kleefisch abholen. Auf dem Bastelbogen wird auf den geschichtlichen Zusammenhang von dem Turm zur bekannten Martinsgeschichte hingewiesen.