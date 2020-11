Land überarbeitet Coronaschutzverordnung : Musikunterricht wieder persönlich

Cello-Unterricht mit Abstand: So hatten sich in der Musikschule Langenfeld die Corona-Regeln eingespielt, wie das Archivbild aus dem Sommer zeigt. Foto: RP/Musikschule

Langenfeld/Monheim Mit der am Donnerstag überarbeiteten Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen wird es den Musikschulen in beiden Städten erlaubt, wieder mit dem Präsenzunterricht zu starten.

(mei) „Wir gehen verantwortungsvoll mit der Erlaubnis um und starten vorsichtig“, sagt die Leiterin der Musikschule Langenfeld, Sonja Steinsiek. „Zunächst bieten wir ab kommenden Montag lediglich Einzelunterricht in Präsenzform im Kulturzentrum an.“

Unterrichte, die nicht in diesem an der Hauptstraße 129 gelegenen Hauptgebäude, sondern an Außenstellen der Musikschule stattfinden dürfen, werden nach Steinsieks Angaben „den Eltern und der Schülerschaft von den Lehrkräften mitgeteilt“.