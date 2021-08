Klimaschutz nach Starkregen : CDU Richrath sammelt Ideen für mehr Grün im Viertel

Nach den verheerenden Auswirkungen des Starkregens wie hier am Viehbach will die CDU mehr Grün in die Stadt bringen. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

(og) Die Starkregenereignisse, die Langenfeld und das gesamte Rheinland erlebt haben, sind keine einmaligen „Jahrhundertereignisse“. Das konstatiert die Richrather CDU und will vorbeugen und zwar mit mehr Grün in der Stadt. Dazu erbittet sie Vorschläge für die Pflanzorte (thomas.kirbisch@cdu-langenfeld.de). Die CDU-Richrath wird zu allen Punkten entsprechende Anträge stellen, verspricht Thomas Kirbisch vom Ortsverband. Ziel der CDU-Bürgeraktion sei es, mehr Bäume in Richrath zu pflanzen. Abhängig vom Untergrund sollten in der Regel Tiefwurzler gepflanzt werden. „Daher bitten wir die Bürger, öffentliche Plätze oder Parkinseln zu nennen, auf denen neue Bäume gepflanzt werden können“, so Thomas Kribisch. Bürger könnten außerdem Patenschaften für die Bäume übernehmen und gießen.