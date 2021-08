Städtepartnerschaft : Monheim feiert 50 Jahre Partnerschaft

Plakat zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft: Unter dem Motto „Servus Wiener Neustadt“ stoßen Monheimer und Wiener Neustädter am Samstag auf ihre seit 50 Jahren währende Freundschaft an. Gäste sind rund um den Alten Markt willkommen. Die Gastronomiebetriebe in der Altstadt locken mit Wein aus dem Burgenland. Foto: Stadt Monheim

Monheim Monheimer stoßen in der Altstadt bei Livemusik mit ihren österreichischen Gästen auf 50 gemeinsame Jahre an. Es gibt Pop-up Biergärten, damit genügend Sitzmöglichkeiten vorhanden sind.

(og) Die Monheimer Altstadt wird am Samstag, 21. August, zum 50-jährigen Bestehen der Städtepartnerschaft mit Wiener Neustadt österreichisches Flair verströmen. Das Motto: „Servus Wiener Neustadt“. Rund 50 Wiener Neustädter werden am Jubiläumswochenende vom 20. bis zum 22. August Monheim besuchen – darunter auch eine offizielle Delegation um Bürgermeister Klaus Schneeberger, die Mitglieder der Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt sowie Aktive aus Gruppen und Vereinen.

Die Außengastronomiebereiche in der Altstadt werden um weitere Sitzmöglichkeiten in Form von Pop-up-Biergärten ergänzt. Zudem werden die heimischen Gastronomen eine Auswahl landestypischer Speisen und erlesener Weine aus dem Burgenland anbieten. Es spielen das Monheimer Stadtorchester sowie die Stadtmusikkapelle Wiener Neustadt. Die Altstadt wird zwischen Freitag und Sonntag rund um den Alten Markt teilweise gesperrt. Anwohner werden dazu nochmal gesondert informiert, kündigt Stadtsprecher Thomas Spekowius an. Die autonomen Busse der Altstadt-Linie A01 werden umgeleitet und fahren die Stationen Alter Markt und Schelmenturm nicht an.