Hilfe für Flutopfer : Bäcker spenden für Kollegen in Flutregion

Urbrot wird zu Flutbrot: Miriam Busch unterstützt mit ihrem Vater die Aktion der Bäcker in NRW. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Rund 4500 Urbrote will der Monheimer Bäckermeister Markus Busch innerhalb von vier Wochen in seinen Filialen verkaufen. Von jedem Brot spendet er einen Euro für Bäcker, die aufgrund der Flutkatastrophe in Not geraten sind.

(og) Ins Leben gerufen hat die Aktion die Bäcker-Innung Rhein-Ruhr.

„Wir haben uns überlegt, welches Brot sich gut verkauft und uns für das Urbrot entschienden. Das geht gut weg“, erläutert Busch, der auch Fililalen in Langenfeld, Hilden und Düsseldorf-Süd betreibt. Die am Ende hoffentlich 4500 Euro werden über den Zentralverband des Bäckerhandwerks verteilt, dorthin, wo seine Kollegen unter den Fluten gelitten haben und sich nun alles wieder aufbauen müssen.

Busch ist nicht der einzige, der aktiv sammelt. „Wir sind sehr solidarisch“, sagt der Monheimer Bäckermeister und verweist auf seine Kollegen Roland Schüren und Christoph Pass, die ebenfalls mit zahlreichen Filialen in der Region vertreten sind. Die Plakate, so erläutet Markus Busch, der seine Zentrale am Monheimer Kielsgraben hat, sind alle gleich gestaltet. „Das hat die Innung so entworfen“, sagt er.