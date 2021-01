Wiescheider Wäldchen : Biotop Wiescheid: Kreis gibt Verursacher Zeit

Fällarbeiten im Wiescheider Wäldchen. Foto: Dietmar Holtwick

Langenfeld Die Untere Naturschutzbehörde des Kreises Mettmann hat den Schaden am Biotop in Wiescheid an der Straße Im Bremsekamp begutachtet. „Der ist nicht so schlimm wie befürchtet“, sagt Kreissprecherin Daniela Hitzemann.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken