Verschärfte Regeln : Was Sie im Corona-Lockdown jetzt noch dürfen – und was nicht

Was Sie im Corona-Lockdown jetzt noch dürfen – und was nicht

Kreis Mettmann Im Zuge der Lockdown-Verlängerung gelten nun noch einmal verschärfte Regeln. Hier ein Überblick über wichtige Fragen; beantwortet vom Hildener Ordnungsamtsleiter Michael Siebert.

Das eher zufällige und kurzzeitige Treffen unter Wahrung des Mindestabstandes ist ok. Organisierte Treffen mit „Eventcharakter“ und ohne Wahrung des Mindestabstandes nicht. Im Zweifel besser auf Treffen mit mehr als zwei Personen verzichten.

Darf ich mich mit mehreren Freunden zur Feier meines Geburtstags in meiner Wohnung treffen?

Ja, soweit Mindestabstände eingehalten werden. Am besten befinden sich dann nicht alle Personen in einem Raum und lassen den Handwerker in Ruhe arbeiten.