Corona-Zahlen im Kreis Mettmann : Zahl der Todesopfer steigt auf 355 an

Kreis Mettmann 53 neue Krankheitsfälle sind im Kreis Mettmann gemeldet worden. Der Inzidenzwert, der Sonntag noch bei knapp 200 lag, sank auf fast 190 ab.

Fallzahlen Basierend auf den labortechnisch bestätigten Fällen verzeichnet der Kreis Mettmann am Montag kreisweit 1238 Infizierte, 21 mehr als am Sonntag. Davon leben in Erkrath 124 (+11; 11 Neuerkrankungen), in Haan 70 (+4; 4 Neuerkrankungen), in Heiligenhaus 73 (-3; 3 genesen), in Hilden 154 (+10; 11 Neuerkrankungen), in Langenfeld 95 (+1; 1 Neuerkrankung), in Mettmann 159 (+12; 12 Neuerkrankungen), in Monheim 105 (+3; 3 Neuerkrankungen), in Ratingen 156 (-1) 1 genesen), in Velbert 264 (-17; 10 Neuerkrankungen, 27 genesen) und in Wülfrath 38 (+1; 1 Neuerkrankung).