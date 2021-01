Autobahn-Rastplatz Reusrather Heide : Polizei stoppt qualmenden Lkw mit Feuerwerk an Bord

Polizei stoppt qualmenden Lkw mit Feuerwerk an Bord

Langenfeld Das hätte ein verspätetes Silvesterfeuerwerk werden können: Die Autobahnpolizei hat auf der A3 bei Langenfeld am Montag gegen 12.30 Uhr einen Sattelzug gestoppt, der mit einer qualmenden Bremse aufgefallen war.

Als auf dem A3-Ratsplatz in Fahrtrichtung Köln die ersten Feuerwehrleute angekommen waren, wurde laut John „mit Erleichterung festgestellt“, dass die heiß gelaufene Bremse und der Anhängerreifen schon abgelöscht war. Die Autobahnpolizisten und der Lkw-Fahrer hatten dies mit Hilfe von Pulverlöschern erleldigt und die Gefahr beseitigt. Die Langenfelder Wehrleute überprüften nur noch mit ihrer Wärmebildkamera Reifen, Bremse sowie die gesamte Ladung in dem Container. John: „Hier wurden keine Auffälligkeiten mehr festgestellt, so dass auch der vorbereitete Löschangriff wieder zurückgenommen werden konnte.“