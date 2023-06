Benefizgranaten spielen in Langenfeld Benefizkonzert für Ratinger Einsatzkräfte

(cebu) Die Langenfelder Benefizgranaten veranstalten am Samstag, 10. Juni, auf dem Langenfelder Marktplatz in der Zeit von 12 bis 17 Uhr ein Benefizkonzert für die am 11. Mai verletzten Einsatzkräfte aus Ratingen. Schockiert und erschüttert von den Ereignissen in Ratingen war es für die Benefizgranaten nicht die Frage, ob, sondern wann und wie ein Benefizkonzert zugunsten der verletzten Einsatzkräfte veranstalten werden kann.