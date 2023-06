Monheim Triennale Wenn der Rhein seine Geheimnisse verrät

Nun ist es geschafft. Das erste Wochenende der vierwöchigen Monheim Triennale ist vorbei, und den Monheimern und auch vielen Besuchern aus dem Umland wurden verschiedenste Klangerlebnisse geboten. Weil es so direkt mit dem Rhein verbunden ist, ist das Klangkunstwerk „A Series of Personal Questions Addressed to the River Rhine“ von James Webb vielleicht das, was auch am engsten mit der Stadt Monheim und der Triennale verbunden ist. Mit seiner Arbeit stellt der Künstler dem Rhein, als wäre er ein natürliches Wesen, an drei Punkten zwischen Baumberg und Monheim Fragen, und jeder kann lauschen, ob, und wenn ja, wie er antwortet.