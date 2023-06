Langenfeld Gesundheitspolitik Protest: Apotheken bleiben am 14. Juni geschlossen

(elm) Am Mittwoch, 14. Juni, werden bundesweit viele Apotheken geschlossen bleiben – aus Protest. Die Versorgung mit Arzneimitteln wird über die Notdienstapotheken, hier die Apotheke in der Stadtpassage, Hauptstraße 116, sichergestellt. Damit reagiert die Apothekerschaft auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung, sie fordert die Stärkung der Apotheken vor Ort. An die Aktion schließen sich auch die Monheimer und Langenfelder Apotheken an. „Als in unserem Stadtteil fest verwurzelte Apotheken sind wir gerne für unsere Kunden da. Leider jedoch sind die Apotheken durch die Gesundheitspolitik mehr und mehr gefährdet, ja in ihrer Existenz bedroht. Die Apotheken werden ,kaputtgespart’ und ersticken in Bürokratie“, erklärt die Inhaberin der Monheimer Rhein Apotheke, Kornelia Geißler.