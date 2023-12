Schulkinowochen Langenfeld Checker Tobi kommt nach Langenfeld ins Rex

Im Rex-Kino an der Langenfelder Hauptstraße werden folgende Filme gezeigt: Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen (25.1. 30.1., 6.2., 9 Uhr), Ernest und Célestine – die Reise ins Land der Musik (26.1., 31.1., 2.2., 9 Uhr), Lauras Stern (29.1., 1.2., 5.2., 9 Uhr), Meinen Hass bekommt ihr nicht (5.2., 7.2., 11 Uhr), Schulen dieser Welt (25.1., 30.1., 6.2., 11 Uhr), Sonne und Beton (26.1., 31.1., 2.2., 11 Uhr), The North Drift – Plastik in Strömen (29.1., 1.2., 11 Uhr und 7.2., 9 Uhr).