Bauschuttdeponie wird zum Paradies

Langenfeld Die Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände hat zu einer Führung am Heinenbuschsee eingeladen.

Die 25 Frauen und Männer versammeln sich um einen Apfelbaum. „Sie können alle Äpfel mitnehmen“, ermuntert Ingrid Schoebel von der Arbeitsgemeinschaft der Naturschutzverbände Langenfeld, die die Führung am Richrather Heinenbuschsee leitet. Schon kommt Siegfried Stangel mit einem Ernteköcher an, denn – wie üblich – hängen die süßesten Früchte ganz oben. Bald sind alle Teilnehmer der Führung mit Äpfeln versorgt. „Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, Obstbäume zu pflanzen“, erklärt Ingrid Schoebel und Siegfried Stangel spezifiziert: „Jakob Lebel, Boskop.“

Begonnen hat alles mit einer Bauschuttdeponie, die in ein naturnahes Gelände mit verschiedenen Biotopen umgewandelt werden sollte. Zuerst begann man mit dem Pflanzen von Büschen und Bäumen. „Das war in den 1980er Jahren“, weiß Stangel. Doch von unduldsamen Hundebesitzern wurden die Setzlinge mit der Schere gekappt. „Die Natur setzt sich aber immer wieder durch“, meint Ingrid Schoebel. Und so entstand bald ein Gebiet mit den unterschiedlichsten Heckenstreifen, Büschen und Bäumen. „Wir haben Wildblumen ausgesät“, zählt sie auf. Außerdem wurden am Ufer des Heinenbuschsees Tümpel ausgehoben.