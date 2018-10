Langenfeld : Nachbarschaft ist empört über Bauruine an der Bahnhofstraße

Diese direkt an ein Mehrfamilienhaus angrenzende Bauruine auf einem verwahrlosten Grundstück an der Bahnhofstraße 36 sorgt für Ärger. Foto: Rheinische Post/Stephan Meisel (mei)

Langenfeld Ein verwahrlostes Grundstück an der Bahnhofstraße mit einem vor etlichen Jahren begonnenen und dann abrupt beendeten Rohbau erzürnt die Nachbarschaft.

„Diese Bauruine verfällt zunehmend“, sagt Hanno Mietzner aus dem Beirat der Wohnungseigentümer in den unmittelbar angrenzenden Mehrfamilienhäusern. Und es tummelten sich in dem Rohbau immer wieder Menschen. „In der letzten Zeit ist die Situation eskaliert.“ Deswegen hat er sich im Namen der Eigentümergemeinschaft mit einem energischen Schreiben ans städtische Ordnungsamt gewandt.

„Es ist Gefahr in Verzug“ beschreibt Mietzner die Situation drastisch in dem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Jemand habe aus der zweiten Etage der Bauruine auf eine Terrasse uriniert und Kot geworfen. Auch Gipssteine seien geflogen. Mietzner zufolge sei das Ordnungsamt in den vergangenen Jahren wegen des verwahrlosten Nachbargrundstücks schon mehrfach um Unterstützung gebeten und zum Handeln aufgefordert worden. „Ohne Ergebnis.“ Die Verwalterin ihrer Wohnanlage habe 2017 in einem Brief ans Rathaus unhaltbare Zustände geschildert und um Abhilfe gebeten. „Eine Reaktion erfolgte nicht.“ Erst auf Nachhaken im August 2018 habe Ordnungsamtsleiter Christian Benzrath zugesagt, die über den Gehweg wuchernden Pflanzen beseitigen zu lassen.

Info Rot, gelb oder grün: Das bedeutet die Ampel Was Die Ampel zum Bürgermonitor zeigt, in welcher Phase das Problem steckt. Wie Rot bedeutet, dass noch nichts passiert ist. Gelb steht für Bearbeitung, Grün erscheint, wenn ein Problem gelöst werden konnte. Kontakt Mailen Sie an folgende Adresse: langenfeld@rheinische-post.de.

Weil dies nicht geschah, schrieb am Donnerstag auch die in Frechen ansässige Hausverwalterin das Rathaus an und wies darin auf die aktuelle Eskalation hin. „Die Ruine wird stärker denn je von wildfremden Personen bewohnt, die lärmen, pöbeln und als Höhepunkt mit Exkrementen die Bewohner unserer Liegenschaft bewerfen.“



Dieses Schreiben hat gefruchtet. Gemeinsam mit der städtischen Bauaufsicht schaute sich Benzrath auf dem verwahrlosten Grundstück und in dem Rohbau um. „Dass sich darin immer wieder Menschen aufhalten sollen, war mir bis dahin nicht bekannt“, versicherte Benzrath im Gespräch mit unserer Redaktion. Weil der Bauherr vor Jahren pleite ging und ihm der Insolvenzverwalter lange nicht bekannt gewesen sei, waren Benzrath nach eigenen Angaben bislang die Hände gebunden. „Erst seit kurzem kennen wir den Insolvenzverwalter.“