Salzsilo - ein Schandfleck

Baumberg Die Pläne für das Vorratsbehältnis seien alt. Bei Schnee und Eis gäbe es schnelle Hilfe, so der Bürgermeister in der Ratssitzung.

Baumberg hat seit Ende Juli ein neues Wahrzeichen, das allerdings vielen Anwohnern ein Dorn im Auge ist: das 25 Meter hohe Salzsilo auf dem Gelände des Betriebshofes an der Robert-Bosch-Straße, das aus zwei weißen zylindrischen Türmen besteht. In der Fragestunde für Einwohner beklagte Josef Lambertz, dass es dort am Spaghettiknoten ausgerechnet den Stadteingang von Baumberg verschandele. In der Nachbarschaft stünden viele Einfamilienhäuser. Er wunderte sich, dass darüber keine Diskussion im Rat stattgefunden habe, obwohl das Bauwerk sehr dominant sei. Er fragt sich, warum die 400 Tonnen Salz nicht in einer benachbarten Halle gelagert würden. Früher seien diese Reservemengen doch auch auswärts gelagert worden. Er regte an, die Außenflächen dieses „hässlichen Gebildes“ künstlerisch gestalten zu lassen.