Parteien positionieren sich für die Kommunalwahl

Monheim Bürgermeister Zimmermann kündigte beim Gipfeltreffen Unterstützung bei der Schaffung von Senioren-Tagespflegeplätzen an.

SPD-Fraktionsvorsitzender Alexander Schumacher wünschte sich mehr Transparenz und eine größere Bürgerbeteiligung bei sämtlichen Themen. „Die Menschen in unserer Stadt fühlen sich von der schnellen Entwicklung teilweise überfahren“, merkte er an. Das konterte der stellvertretende Bürgermeister Lucas Risse (Peto): „In kaum einer anderen Stadt in der Umgebung gibt es mehr Beteiligung als in Monheim.“ Manfred Poell (Grüne) äußerte einen Mangel an ökologischem Gemeinsinn bei getroffenen Entscheidungen. Viele Bäume in der Stadt würden für die zahlreichen Baumaßnahmen abgeholzt, die Stadt immer dichter bebaut und kaum ein Gedanke an Elektromobilität verschwendet. Andreas Wölk (FDP) zeigte sich überwiegend zufrieden mit der Entwicklung und merkte an: „Schwierig ist nur eine echte politische Diskussion mit einer Peto-Mehrheit. Und die Bürger könnten mehr entlastet werden.“