St. Martin kommt

Monheim Gaukler erwarten die Besucher am 4. November beim Martinsmarkt. Es locken von 11 bis 18 Uhr Kreativmarkt, Street-Food-Meile und Geschäfte.

Da sich für die Gastronomen die Teilnahme nur lohne, wenn die Angebote auch in Anspruch genommen werden, lädt Mackenbrock zum ausgiebigen Probieren ein: „Lassen Sie Ihre eigene Küche an diesem Tag kalt und genießen Sie die vielfältigen Köstlichkeiten!“, lädt sie ein. Dazu gibt es lokales Bier und verschiedene Weine, aber auch alkoholfreie Getränke sowie Kaffee-Spezialitäten. Falls das Wetter nicht mitspielt, bieten beheizte Zelte mit Sitzgelegenheiten die Möglichkeit, Pausen einzulegen.

Martinsdorf Auf der Alten Schulstraße gibt es ein Martinsdorf mit Ständen von lokalen Institutionen, Vereinen und Ehrenamtlichen. „Angelehnt an die Figur des St. Martins greifen wir das Thema ‚Miteinander Füreinander‘ auf und gestalten eine herzliche Begegnungsmeile mit spannenden Möglichkeiten, sich aktiv mit diesem Thema auseinander zu setzen“, kündigt Hans-Peter Anstatt, Ehrenamtsbeauftragter der Stadt Monheim an. Auch die Monheimer Lokalhelden präsentieren sich in diesem Rahmen: Während Kinder eine Monheimer-Lokalhelden-Ente angeln, informieren die Monheimer Geschäftsleute über die Online-Plattform. Zum Abschluss organisiert die Musikschule ab 16.30 Uhr an der Doll Eck ein Martinssingen für Groß und Klein. Anschließend soll St. Martin zur Mantelteilung vorbeikommen.