Weniger Taufen und Eheschließungen im Erkelenzer Land : Bistum Aachen: Zahl der Kirchenaustritte rückläufig

Erkelenzer Land Die Zahl der Kirchenaustritte ist im Bistum Aachen 2020 deutlich zurückgegangen. Das teilt das Bischöfliche Generalvikariat mit. Kehrten 2019 noch 9225 Katholiken der Kirche den Rücken, waren es im vergangenen Jahr 6841. Mit einem Rückgang von knapp 26 Prozent entspricht dies dem niedrigsten Wert in den zurückliegenden drei Jahren.

Weitere Arbeitsgruppen beschäftigten sich mit den Themen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. „Wir setzen uns offensiv mit der Zukunft unserer Kirche und der Lebenswirklichkeit der Menschen in unserem Bistum auseinander“, so Frick weiter.

Insgesamt zählt das Bistum Aachen rund 988.000 Katholiken. Damit gehört es zu den elf größten aller 27 deutschen (Erz-)Bistümer bezogen auf die Anzahl der Katholiken. Nahezu jeder Zweite zwischen Krefeld und Eifel ist katholisch. Mit dem leichten Bevölkerungswachstum in der Region (plus 0,18 Prozent auf 2013 Millionen Einwohner) konnte die Zahl der Katholiken allerdings nicht Schritt halten. Unter dem Strich reduzierte sich ihre Anzahl um 1,6 Prozent.

Insgesamt hat die Corona-Pandemie deutliche Spuren in der Nachfrage nach kirchlichen Angeboten hinterlassen. Besuchten 2019 noch 71.239 Menschen regelmäßig die Gottesdienste, waren es im vergangenen Jahr lediglich 37.795 (minus 47 Prozent). Ursächlich dafür dürfte vor allem die notwendige Begrenzung der Teilnehmer in den Kirchenräumen gewesen sein, aber auch die Tatsache, dass aufgrund der Pandemie mehrere Monate lang überhaupt keine öffentlichen Gottesdienste stattfinden konnten. Um den Menschen in dieser schwierigen Zeit trotzdem die Möglichkeit zu bieten, einen Gottesdienst mitzufeiern, übertrug das Bistum Aachen über viele Monate Gottesdienste aus dem Aachener Dom via Live-Stream.