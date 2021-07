Evangelische Gemeinde : Kirche hat neuen Instagram-Kanal

Madeline Vitz betreut den Instagram-Kanal. Foto: Birgit Sroka

Waldniel Für Madeline Vitz ist es ein Herzensprojekt: Die 26-Jährige kümmert sich um den neuen Instagram-Kanal der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Durch diese Präsenz sollen vor allem jüngere Menschen angesprochen werden und es soll gezeigt werden, dass die Kirchengemeinde attraktiv ist und ein buntes Programm für alle Altersgruppen anbietet. 2009 wurde Vitz konfirmiert, anschließend begleitete sie den Konfirmandenunterricht. Nach einer Pause durch die Abiturprüfungen und ihr Studium begann sie 2019 wieder, sich in der Kirchengemeinde zu engagieren. „Ich habe einfach gefragt, was ich tun kann“, sagt sie bescheiden. 2020 wurde ein neues Presbyterium gewählt, das Leitungsgremium der Kirchengemeinde. Diese 13 Mitglieder entschieden, dass die sozialen Medien verstärkt genutzt werden sollen.

„Pfarrer Thummes hat dann gefragt, wer Lust hat, Instagram in Angriff zu nehmen. Das wurde dann für mich zu einem Herzensprojekt“, sagt Vitz. Die Zielgruppe bei Instagram sei relativ unberechenbar. 16- bis 30-Jährige seien sehr aktiv auf der Plattform. „Jetzt kommen aber mehr Leute über 40 bei Instagram hinzu. Mir geht es darum, die vielen tollen Sachen, die wir für Jugendliche und junge Erwachsene anbieten, zu zeigen. Auf dem Kanal zeigen wir das Leben in der Kirche“, betont Vitz. Darunter sind dann auch allgemeine Beiträge zum Thema Glauben. „Es kann so viel mehr sein, als nur zum Gottesdienst zu gehen. Es gibt viele Wege, wie man gemeinsam auf Augenhöhe glauben kann“, so die Wegbergerin.

Etwa haben 20 junge Leute zwischen 13 und 15 Jahren an einer Pilgertour teilgenommen. Dazu gab es dann auch Beiträge mit Bildern und kurzen Texten, Fotos der gelaufenen Kilometer. Über diesen Instagram-Kanal können Menschen aus der Gemeinde zudem ihr Gesicht zeigen und mitteilen, was sie in ihrer Gemeinde bewegt. Man kann direkt einen Beitrag öffentlich kommentieren oder auch eine private Nachricht schicken. Der Kanal ist öffentlich, er heißt „KGM.Waldniel“.