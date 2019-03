Theater Krefeld: Niedergang einer Handlungsreisenden

Krefeld Das Theater zeigt Noah Haidles zeitgenössisches Stück „Everything beautiful – Für immer schön“. Es erzählt von den Hoffnungen und von der Hölle der gealterten Kosmetikvertreterin Cookie. Am Freitag, 22. März, ist Premiere.

Als Christoph Roos in Tübingen Goethes „Faust“ inszenierte, hat er an das Theater Krefeld/Mönchengladbach gedacht. Der gebürtige Krefelder, der inzwischen Oberspielleiter am Tübinger Theater ist, hatte gerade für das hiesige Gemeinschaftstheater „Everything beautiful – Für immer schön“ in Szene gesetzt. Und ein Goethe-Zitat, findet er, passt haargenau auf Cookie, die Hauptfigur in Noah Haidles Stück: „Vom Himmel durch die Welt zur Hölle“, heißt es im „Vorspiel auf dem Theater“. Exakt diesen Kurs nimmt Cookie. Jetzt kommt die Inszenierung nach Krefeld, am Freitag, 22. März, ist Premiere. Ab 19.30 Uhr können die Theaterzuschauer den Niedergang einer Handlungsreisenden miterleben.