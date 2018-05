Lokalsport: Saßerath ist NRW-Meisterin im Sprint-Triathlon

Krefeld

Anna Pauline Saßerath vom SC Bayer 05 Uerdingen hat die NRW-Meisterschaften über die Sprintdistanz gewonnen. Ihre Mannschaftskollegin Christina Voß wurde Achte. Von Anfang an dominierten die beiden Bayer-Athletinnen im Gladbecker Freibad das Frauenrennen und verließen nach 750 Metern mit fast einer Minute Vorsprung nahezu gleichzeitig das Wasser und wechselten aufs Rad. Von da an trennten sich allerdings die Wege, und für Anna Pauline Saßerath wurde es ein einsames Rennen an der Spitze. Auch beim Laufen zeigte die Crosstriathlonspezialistin keine Schwäche, trotzte dem miserablen Wetter und finishte mit fast drei Minuten Vorsprung vor ihrer Vereinskollegin, die sich vor der international erfolgreichen Langdistanz-Triathletin Mareen Hufe behauptete.