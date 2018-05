Lokalsport: Teilnehmerrekord beim Schachturnier

Krefeld

Einen Teilnehmerrekord gab es bei den 7. Pfingst-Open, die der Schachklub Turm ausgerichtet hat. Für 136 Teilnehmer aus dem In- und Ausland wurden 2200 Figuren aufgestellt, ehe Turnierleiter Marcus Frenzel die Bretter für die Spieler aus 82 Vereinen freigab. Dank eines hauchdünnen Vorsprungs in der Sonderwertung siegte der Internationale Meister Karl-Heinz Podzielny vom SV Letmathe. Die Vizemeisterschaft des jungen Düsseldorfers Julius Chittka war ein Highlight. Rang drei teilte eine fünfköpfige Verfolgergruppe. Die Jugendpreise gingen an Adrian Müller (Leverkusen) und Kevin Verfürth (Kleve), die Seniorenpreise an Hans Werner Ackermann (Dortmund) und Jurij Vasiljev (Moers), der Damenpreis an Maria Chaus (Satran Club) und Judith Sokolowski (Düsseldorf).