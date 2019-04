Schülerprojekt in Krefeld

Krefeld Es ist schlecht, wenn alle Menschen mit dem Auto fahren, weil Autos viel CO2 ausstoßen. Daher sollte man eher das Fahrrad oder die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen. Die großen Mengen Plastik, die wir verbrauchen, sind schädlich für die Umwelt.

Viel besser wäre es, wenn nicht so viel Plastikmüll in die Natur geworfen würde, sondern in einen Mülleimer.