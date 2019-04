Projekt: „Ausgrenzen ist doof“ : Jugendzentrum Casablanca plant Ferienprojekt gegen Rassismus

Krefeld Das Projekt „Ausgrenzen ist doof!“ findet in der zweiten Osterferienwoche, 24. bis 26. April, im Jugendzentrum Casablanca in Krefeld Oppum statt. Die Anmeldungen laufen noch.

Aufgearbeitet werden soll die Thematik an dem Beispiel der Verfolgung von Juden im Nationalsozialismus. „Dieses Bildungsprojekt ist schwierig in die Ferien zu transportieren. Aber wir haben tolle und kompetente Referenten, die die Zeitgeschichte aktiv, kreativ und ernsthaft umsetzen“, erklärt Hakes. Durch die Förderung der Sparkasse können die Referentenkosten von den Mitarbeitern des Vereins Heimatsucher finanziert werden. Die Kooperation ist ein Gewinn für das Ferienprogramm, denn die langjährige Erfahrung der Heimatsucher durch ihre Arbeit an Schulen ist auf die Kinder abgestimmt.