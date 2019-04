Schüleressay aus Krefeld : „Unsere Generation braucht ein Bewusstsein für den Klimaschutz“

Krefeld Joe Martens ist Schüler der Jahrgangsstufe 12. Er fragt in einem Essay zum Thema Klimaschutz: Sind wir wirklich so verkommen, dass für uns nichts wichtiger ist, als Karriere zu machen, um dem Konsum zu dienen? Macht das wirklich glücklich?

Als Sohn eines Naturgartengründers wurde ich schon sehr früh an die Themen Umweltschutz, Nachhaltigkeit und Veganismus herangeführt. Die wohl wichtigste Sache, die ich daraus gelernt habe, ist es Verantwortung für seinen ökologischen Fußabdruck zu übernehmen und hinter dem zu stehen, was man Politikern und Klimasündern abverlangt.

Wenn man selbst nicht bereit ist, auf seinen Kohlenstoffdioxid-Abdruck zu achten, sollte man das auch nicht von anderen Personen erwarten. Natürlich gehören wir der Jugend an und wollen nicht auf vieles verzichten. Doch genau diese Einstellung sehe ich im Hinblick auf den Klimawandel eher problematisch. Ich wurde in den vergangenen Jahren oft darauf angesprochen, wann ich endlich meinen Führerschein machen würde und dass ich mich damit möglichst beeilen sollte.

Was bringt uns Bildung, Arbeit, Geld und Konsum, wenn für unsere Folgegenerationen von alldem nichts mehr übrigbleibt, da unser Planet eventuell nicht mehr existiert? Sind wir durch unser Verlangen nach mehr wirklich so blind geworden, dass uns wesentlichen Dinge wie Gesundheit, soziale Kontakte, Familie und Zukunft egal geworden sind? Sind wir wirklich so verkommen, dass für uns nichts wichtiger ist, als Karriere zu machen, um dem Konsum, der uns von den Konzernen als Mittel für gesellschaftliche Zugehörigkeit verkauft wird, zu dienen? Macht das wirklich glücklich? Wir zerreißen die Welt auf der Suche nach Glück, ohne dabei auf die Idee zu kommen, in uns selbst danach zu suchen.