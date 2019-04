Schüler aus Krefeld erzählen : Auf einen Klima-Dialog mit Oberbürgermeister Meyer

Oberbürgermeister Frank Meyer (l.) diskutiert bei der ersten „Fridays For Future“-Demonstration vor dem Rathaus mit Schülern. Foto: Montessori Klima/Montessori Krefeld

Krefeld Auf der ganzen Welt treffen sich freitags Schüler, Eltern, Großeltern und Lehrer. So auch am 15. März in Krefeld: Um 11 Uhr versammelten sich 1400 Menschen am Hauptbahnhof. Sie demonstrierten für einen besseren Klimaschutz.

Am Rathausplatz angekommen, wurden Oberbürgermeister Frank Meyer Klima-Hausaufgaben übergeben. Die Organisatoren der Demonstration brachten ihre Forderungen für einen besseren Klimaschutz in Krefeld. Oberbürgermeister Meyer schlug vor, sich mit den Organisatoren zu treffen, um gemeinsam die Ideen für einen besseren Klimaschutz in Krefeld weiterzuentwickeln.