Montessori-Gesamtschule in Krefeld : Das lernen Schüler über den Klimawandel

Die Schüler der Bischöflichen Maria-Montessori-Gesamtschule haben im Erdkundeunterricht in Gruppen Plakate erarbeitet und gestaltet. Sie zeigen, was für den Klimawandel getan werden kann. Oft helfen schon alltägliche Dinge, wie im Haushalt Strom zu sparen oder beim Einkauf auf umweltverschmutzende Produkte zu verzichten. Foto: BMMG

Krefeld FDP-Chef Lindner hat gesagt, Klimaschutz sei etwas für Profis – und nicht für die Schüler der „Fridays For Future“-Bewegung. Haben Schüler also keine Ahnung vom Klimawandel? Wir wollten wissen, was sie in der Schule zum Thema lernen. Exemplarisch baten wir die Montessori-Gesamtschule um Unterrichtsmaterial.

Einiges an Material, haben uns die Schüler zur Verfügung gestellt, darunter sind Essays, Berichte über gemeinsameAktionen und das Dankesschreiben einer Mutter. Wir geben einen Überblick.