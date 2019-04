Schüler erzählt : Mit dem Klassenlehrer zur Krefelder Demonstration

Demonstranten aller Altersklassen der „Fridays For Future“-Bewegung in der Innenstadt. Zur ersten Kundgebung kamen 1400 Menschen. Foto: BMMG

Krefeld Am 15. März war die erste Klima-Demonstration der Aktion „Fridays for Future“ in Krefeld. Wir sind vom Hauptbahnhof bis zum Rathaus gezogen. Dabei haben wir Sätze gesungen, wie: „Es ist nicht deine Schuld, dass die Welt ist, wie sie ist.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Es ist nur deine Schuld, wenn sie so bleibt“ und „Wir sind hier! Wir sind laut! Weil ihr uns die Zukunft klaut!“.

Weil es mir wichtig war an der Demo teilzunehmen, habe ich unseren Klassenlehrer und unsere Schulleiterin um Erlaubnis gefragt. Mit einem Entschuldigungsschreiben unserer Eltern durfte eine Gruppe von fünf Kindern an der Demo teilzunehmen. Unser Klassenlehrer hat uns begleitet und konnte so sehen, dass wir nicht die Schule schwänzen, sondern etwas für unsere Zukunft machen.