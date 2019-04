Krefelder Schüler erzählen : Schülerproteste vor dem Düsseldorfer Landtag

Schülerinnen der 9d vor dem Düsseldorfer Landtag: Marie-Lena Gutmann, Amelie Schöller, Rieke Speis, Romy Spornhauer und Nele Coenen . Foto: BMMG

Krefeld Am 18. Februar machte ich mich mit Mitschülern auf den Weg nach Düsseldorf, um an einer „Fridays for Future“ Demonstration teilzunehmen. In Begleitung eines Elternteils fuhren wir mit der Bahn in die Düsseldorfer Innenstadt.

Am Rathausplatz hatte sich schon eine Traube von Menschen versammelt. Sofort wurden wir in die Gruppe eingebunden. Die Leute waren herzlich; mehrere sprachen uns auf unsere Plakate an und machten sogar Bilder mit uns. Später setzte sich der Pulk von 550 jungen Menschen fort und wanderte begleitet von Polizeiwagen bis zum Landtag. Sprechbeiträge von Schülern und Lehrern sowie ein großer Singkreis schlossen den Demo-Tag ab. Der Demobesuch war für uns der Startschuss, um eine Umwelt AG zu gründen.