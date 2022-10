Zusammenstoß in Krefeld : Radfahrer bei Unfall mit Pkw schwer verletzt

Zusammenstoß in Krefeld

Der Unfall an der Kreuzung Steegerdyk/ Nieper Straße sorgte teilweise für einen langen Stau. Foto: Alexander Forstreuter/Alexander Forstreuer

Krefeld In Krefeld kam es an der Kreuzung Steegerdyk/ Nieper Straße zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Pkw. Der Radfahrer wurde schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war der Radfahrer auf dem Steegerdyk in Richtung Nieper Straße unterwegs und fuhr rechts an bereits wartenden Autos vorbei. Dabei kreuzte er dann die Nieper Straße und übersah ein von links kommendes Auto. Der Radfahrer wurde erfasst und zu Boden geschleudert. Die Windschutzscheibe des Pkw wurde auf der Beifahrerseite deutlich eingedrückt. Der verletzte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst mit Notarzt in ein Krankenhaus transportiert. Es bildete sich teilweise ein langer Rückstau.