Umsiedlung aus dem Gaia Park in Kerkrade : Zoo Krefeld bekommt neuen Zebra-Hengst

Krefeld Der Krefelder Zoo freut sich, einen neuen Hartmann-Bergzebra-Hengst erhalten zu haben. Aus dem Gaia Park im niederländischen Kerkrade ist Mwana eingezogen und soll mit den Stuten Betty und Zora für Nachwuchs sorgen.

Der Krefelder Zoo hat seine Bergzebra-Herde wieder komplettiert. Mit dem Einzug von Hengst Mwana aus dem niederländischen Gaia Park in Kerkrade haben die beiden Stuten Betty und Zora Gesellschaft bekommen, und eine Zucht der bedrohten Tiere rückt in greifbare Nähe. Die drei Hartmann-Bergzebras verstehen sich sehr gut, dies sei bei Zebras nicht selbstverständlich, gab der Zoo an.

Das Bergzebra kommt im südwestlichen Afrika vor und bewohnt in freier Wildnis hauptsächlich halbwüstenartige Gebirge und Hochländer - die meisten Hartmann-Bergzebras leben inzwischen auf Farmen in Namibia. Der natürliche Lebensraum der Hartmann-Bergzebras ist von kargen Bergregionen geprägt. Die Bergzebras finden selbst an steinigen und steilen Abhängen mit ihren harten Hufen bestens Halt – und das sogar im schnellen Lauf. Es lebt in kleinen Herdenverbänden, bestehend aus einem männlichen Tier, einem bis mehreren weiblichen Tieren und den Jungtieren. Hauptnahrung des Bergzebras sind verschiedene Gräser.