Neuer Band der Lyrikerin Viktoria Lösche : „Spottlight on“ – Gedichte und Prosa

Krefeld Die Lyrikerin Viktoria Lösche hat auf 60 Seiten einen neuen Band veröffentlicht: Bereits bei einer Premierenlesung im Literaturhaus war die Krefelderin auf sehr viel Zustimmung gestoßen.

Die Krefelder Lyrikerin Viktoria Lösche hat einen neuen Band vorgelegt: „Spottlight on“ versammelt auf 60 Seiten Gedichte und Prosa, die sich mit dem „Denglischen“ in der deutschen Sprache befassen. Sie hatte einige dieser Gedichte schon bei „Literatur in Krefeld“ vorgestellt und war mit der Premierenlesung der damals noch ungedruckten Werke im Literaturhaus auf sehr viel Zustimmung gestoßen. Nun sind diese spöttischen, wehmütigen und leisen Betrachtungen auch einem größeren Publikum zugänglich. Bereits der Titel ist eine amüsante Verballhornung des oft verwendeten Ausdrucks „Spotlight“. Als ob es keine Scheinwerfer mehr gäbe…

Schon in dem ersten Gedicht dieses Bandes skizziert sie eine alltägliche Situation. Eine Mutter packt ein für vier Personen und Hund: Tausenderlei Dinge von „clothings needings feedings playthings/ bis zu /tablet mit vogelapp navi und reader -/ waldsee camping - alle jahre wieder“. Damit lenkt Viktoria Lösche die Gedanken auf alle diese Ausdrücke, die einem schon lange vertraut sind wie ‚Camping‘. Noch nicht ganz so lange benutzt man ‚Tablet‘ und bei ‚Plaything’ überlegt man denn doch, ob es das gibt. Ja, das Oxforder Wörterbuch erklärt ‚Spielzeug‘ und der Leser fragt sich sogleich, warum so viele Ausdrücke des Deutschen durch englische oder sogar vermeintlich englische ersetzt werden. Doch damit nicht genug. In der letzten Strophe von „17 Stück Luggage“ setzt die Autorin die Lebensweise eines Menschen dagegen, der nur ein paar Gepäckstücke sein eigen nennt – und nichts weiter besitzt: „rags und bags zum platte/ machen – all belongings/vom shabby old man“.