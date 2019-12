Aus den Stadtteilen : Krefelder für Youlius-Award nominiert

Krefeld Der Youtuber Laki Perifantzis macht 8 Bit-Computer-Musik auf einem eigenen YouTube-Kanal. Er macht Musik mit Dingen, die nicht für die Musik gemacht sind — und das äußerst erfolgreich.

Wenn der Youtuber Laki Perifantzis von seinem ungewöhnlichen Hobby erzählt, steckt seine Begeisterung an. Er macht Musik mit Dingen, die gar nicht für Musik gemacht sind, indem er beispielsweise Platinen für den Computerbereich oder Diskettenlaufwerke zum Produzieren von ganzen Musikstücken benutzt, so wie andere Musiker ein Musikinstrument oder ein Sänger die Stimme. „Ein bisschen crazy ist das schon“, gibt der 30-Jährige lachend zu.

Der gemeinnützige Verein zur Förderung der Webvideokultur verleiht jährlich in verschiedenen Kategorien Preise an unbekannte YouTube-Kanäle mit kleiner Reichweite und außergewöhnlichen Inhalten.

Die Verleihung des Youlius-Awards erfolgt am 25. Januar 2020 in Bochum.

Die Musik, die Laki Perifantzis damit hervorbringt, erinnert klanglich an die 8 Bit-Computermusik der 80er und 90er Jahre, zum Beispiel an die Hintergrundmusik von Computerspielen. Daher folgte dann die logische Konsequenz, im nächsten Projekt Musik mit dem GameBoy zu machen. Diesen kennen viele Kinder der 90er Jahre noch gut, die darauf Super Mario, Tetris oder Pokemon gespielt haben. Und genau dieser GameBoy ist es auch, auf welchem der gelernte Informationselektroniker mit einem zusätzlichen Modul Musik einspielt oder in Kürze mit dem Programm LSDJ selber Stücke erstellen kann.

Die Musikstücke, die er covert, umfassen die ganze Bandbreite der modernen Medien: The Trooper von Iron Maiden, Bad Guy von Billie Eilish oder aus der Disneyproduktion Frozen „Let it go“ sind ebenso auf seinem YouTube-Kanal zu hören wie Take on me von a-ha.