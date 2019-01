Weihnachtskrippe der anderen Art: Krippe als Kritik an der Amtskirche

Die Krippe in Oppum: Das Jesuskind zieht in der Bildmitte einen Bischof zu den Menschen, im Hintergrund beten Bischöfe Gesetze an. Foto: schalljo/Schalljo

Krefeld Die Krippe in der Schutzengelkirche Oppum wählt seit Jahren kontroverse Themen. Diesmal steht die Amtskirche im Fokus, deren Vertreter in der Darstellung nicht das Jesuskind, sondern Paragraphen und Gesetze anbeten.

Die Uhr über der Krippe ist nicht nur ein Anachronismus, sie zeigt überdies fünf nach zwölf. Im Stroh gebettet ist kein Jesuskind, sondern ein Buch. Doch es ist nicht die Bibel, sondern Kirchengesetz, Katechismus oder ein Buch über Moraltheologie. Über der Krippe schweben keine Engel, sondern geflügelte Paragraphen. Als wäre das nicht genug der Kritik, stehen um die Krippe Bischöfe und Kardinäle. Statt ihres Heilands, der in üblichen Darstellungen in der Krippe liegt, beten sie die Gesetze und Regeln der Amtskirche an und kreisen mithin um sich selbst.

Öffnungszeiten: Geöffnet ist die Kirche am Montag von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr und Freitag von 8.30 bis 19.30 Uhr. Am Samstag ist am Vormittag in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und am Sonntag nur während der Zeiten, in denen Gottesdienste gefeiert werden, geöffnet.

Geöffnet ist die Kirche am Montag von 8.30 bis 12 Uhr, Dienstag bis Donnerstag von 8.30 bis 17 Uhr und Freitag von 8.30 bis19.30 Uhr. Am Samstag ist am Vormittag (9-12 Uhr), am Sonntag nur während der Gottesdienste geöffnet. Genug Zeit also für Gläubige oder Interessierte, das kritische Krippenbild selbst in Augenschein zu nehmen. Ob noch Kritik kommen wird? Von der Hocht zuckt die Achseln. „Das weiß ich nicht. Aber fürchten tun wir sie nicht. Wir setzen uns dann ordentlich damit auseinander.“ Am Ende bleibt die Botschaft „Es ist uns ein Kind geboren. Der Welt ist das Heil geschenkt“. Und dieses Kind wurde, so befinden die Krippenbauer, allen Menschen und der ganzen Welt geboren.