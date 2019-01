Bundesregierung: Krefelder Flüchtlingsrat will Migranten-Gesetz stoppen

Krefeld Neue bürokratische Hürden sollen unter anderem die Unterstützungsarbeit von Ehrenamtlern noch mehr belasten.

Mit Sorge und Unverständnis hat der Krefelder Flüchtlingsrat den Gesetzesentwurf der Bundesregierung zur Arbeitsintegration von Migranten und Flüchtlingen zur Kenntnis genommen. In einem Schreiben an die heimischen Bundestagsabgeordneten wird eindringlich appelliert, den Asylteil des „Fachkräfteeinwanderungsgesetzes“ in der vorliegenden Form so nicht zu beschließen. „Der Gesetzentwurf verkehrt bei Flüchtlingen mit Duldungsstatus durch neue, kaum zu erfüllende Auflagen die gewünschte Arbeitsintegration in ihr Gegenteil“, erklärt Christoph Bönders, stellvertretender Vorsitzender des Flüchtlingsrates, in einer Stellungnahme.