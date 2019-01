Interview: Jürgen Hengst und Jürgen Wettingfeld: Glück und Grenzerfahrungen von Planungspolitikern

Info

Jürgen Hengst (SPD) wurde am 8. Dezember in Hannover geboren. Er ist Lehrer am Städtischen Meerbusch-Gymnasium. In der SPD ist er stellvertretender Vorsitzender der SPD-Stadtratsfraktion, Bezirksvorsteher von Uerdingen/ Gellep-Stratum und stellvertretender Vorsitzender des SPD-Ortsvereins Uerdingen. Er ist Mitglied im Rat, im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsankerung sowie im Haupt- und Beschwerdeausschuss. Außerdem ist er in folgenden Unternehmen tätig: Aufsichtsrat SWK, Vorstand Entsorgungsgesellschaft Krefeld, Vorstand GSAK, Aufsichtsrat Bau GmbH, Vorstand Sparkasse Krefeld und der Wohnstätte.

Jürgen Wettingfeld (CDU) ist am 6. September 1954 geboren. Er ist selbständiger Diplom-Ingenieur, öffentlich bestellter und vereidigter Sachverständiger für das Elektrotechnikerhandwerk durch die Handwerkskammer Düsseldorf. In der CDU ist er stellvertretender Fraktionsvorsitzender, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bau, Planung, Stadtentwicklung, Wohnen, Demographie und Mobilität, Vorsitzender der CDU Oppum/Linn, Mitglied im Vorstand des CDU-Ortsverbandes Oppum sowie Mitglied im Vorstand der Mittelstandvereinigung Krefeld. Er ist Mitglied im Rat, im Ausschuss für Bauen, Wohnen und Mobilität, im Ausschuss für Stadtplanung und Stadtsanierung sowie im Haupt- und Beschwerdeausschuss.