Theater in Krefeld: Im Hinterhof beginnt eine neue Spielzeit

Theater in Krefeld

Krefeld Das Theater hintenlinks stellt das Programm für die erste Jahreshälfte vor. Wieder setzen die Betreiber thematische Schwerpunkte, diesmal neu: Soziale Gerechtigkeit. Auch wieder dabei ist Theaterintendant Michael Grosse.

Mehr politischer Stoff, viel zum Nachdenken, ein bisschen zum Lachen und natürlich eine Atmosphäre wie zuhause im Wohnzimmer. Das Theater hintenlinks bleibt sich 2019 treu – und will neben den Stammgästen auch mehr Schulklassen in das Haus hinter dem Krefelder Hauptbahnhof locken. In der neuen Spielzeit stehen drei große Themen auf dem Plan: Arbeitswelten, soziale Gerechtigkeit sowie Krieg, Flucht und Vertreibung. Harte, aktuelle Themen. „Wir wissen, dass es ein steiniger Weg ist, den wir uns ausgesucht haben“, sagt Peter Gutowski, der das Theater mit seiner Frau Anuschka leitet. Sie steht auf der Bühne, er schreibt die Stücke. „Klar, ein paar Komödien mehr und wir hätten auch mehr Besucher hier. Aber wir wollen, dass sich die Leute bei uns Gedanken machen“, sagt Peter Gutowski.