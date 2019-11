Ab Sommer 2020 : „Tag der offenen Tür“ an den vier Krefelder Berufskollegs

Krefeld Neben dem Erwerb der Hochschulreife haben die vier Berufskollegs vielfältige weitere Bildungsangebote.

(RP) Viele Schüler der Klassen 10 stellen in diesen Monaten die Weichen für ihren weiteren Werdegang ab Sommer 2020. Egal ob Hauptschulabschluss oder Mittlere Reife mit und ohne Qualifikationen – den knapp 10.000 jungen Menschen in dieser Situation bieten die vier Berufskollegs vielfältige Chancen, nach der Sekundarstufe I einen höheren Schulabschluss oder einen Berufsabschluss zu erhalten. Neben dem Erwerb der Allgemeinen Hochschulreife haben die vier Berufskollegs vielfältige weitere Bildungsangebote. Dazu gehören die Fachschule für Sozialpädagogik am Berufskolleg Vera Beckers (BKVB) und die Höhere Handelsschule am Berufskolleg Kaufmannsschule. Am Samstag, 16. November, öffnen das Berufskolleg Kaufmannsschule (9.30 bis 12.30 Uhr) und das Berufskolleg Vera-Beckers (10 bis 15 Uhr) ihre Türen, eine Woche später, am 23. November, finden die Informationstage am Berufskolleg Glockenspitz und am Berufskolleg Uerdingen statt.