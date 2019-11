Straftat in Krefeld : Nazi-Symbole monatelang nicht entfernt

Krefeld Das lange Warten auf das Entfernen von Hakenkreuz- und Nazi-Schmierereien: Erstmals im September und danach wiederholte Male hat eine Bürgerin die Straftaten dem Staatsschutz der Polizei gemeldet. Entfernt wurden sie bislang nicht.

Anfragen unserer Redaktion an Polizei und Kommunalbetrieb ergaben, dass es offenbar Mängel in Sachen Kommunikationswege und Reaktionsschnelligkeit gibt. Ein Polizeisprecher sagt: „Wir haben der Stadt mit einem Schreiben vom 18. September über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt, verbunden mit der Bitte um Beseitigung.“ Der Polizeisprecher betont, dass die Entfernung der Nazi-Schmierereien Sache der Stadt sei. Das Schreiben sei an die allgemeine Adresse der Stadt gegangen, in der Annahme, die Poststelle würde die Mitteilung an einen zuständigen Fachbereich weiterleiten. Ob das Schreiben in der Verwaltung überhaupt zur Kenntnis genommen wurde, bleibt unklar. Beim Kommunalbetrieb, der für die Pflege der Parks in Krefeld zuständig ist, ist es jedenfalls nicht angekommen. Ein Mitarbeiter sagt: „Wir haben die Info über die Nazi-Parolen von Bernd Scheelen bekommen und sind, weil wir keine genaue Ortsbeschreibung hatten, durch beide Teile des Parks gegangen und konnten keine Schmierereien finden.“