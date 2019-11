Fußball-Kreisliga : Rogge rechnet wieder mit Alker und Sfarzetta

Krefeld Der TSV Bockum muss zum Tabellenzweiten SC Schiefbahn, was gefühlt das nächste Endspiel in der Fußball-Kreisliga A ist.

(WeFu) Wer so schwach in die Saison startet und zwischendurch auch noch das ein oder andere liegen lässt, hat zwangsläufig richtig Druck. Mit dieser Hypothek muss seit Wochen in der Fußball-Kreisliga A der TSV Bockum leben. Und das mehr denn je am Samstag, wenn es zum Tabellenzweiten SC Schiefbahn geht. Der wollte auch weit oben mitmischen, hat die Erwartungen absolut erfüllt und hat auf die Bockumer bereits neun Punkte gut. Dazu SCS-Spielertrainer Daniel Klinger: „Wir haben jetzt drei richtungweisende Spiele vor der Brust. Die wollen wir erfolgreich absolvieren, damit wir in der Winterpause weiter auf dem zweiten Aufstiegsplatz stehen.“ Nicht dabei beim SCS ist nach der fünften Gelben Karte Liam Nicholls. Dafür wird neben Kerim Gürdal, der mindestens bis zur Spruchkammersitzung in der kommenden Woche spielberechtigt ist, auch wieder mit Ken Meyer gerechnet, der wiederum seine Krankheit auskuriert hat. Übrigens spielt die Auswahl um Christian Cichon danach noch zweimal hintereinander, und zwar gegen den VfB Uerdingen und Kaldenkirchen, zu Hause. Die Partie gegen Uerdingen wurde aus Jahreszeitgründen nach Schiefbahn verlegt, weil es am Rundweg nur neben dem Rasen nur einen Aschenplatz gibt. Bei schlechter Witterung fallen gerade hier viele Spiele aus.