Krefeld : Ein kleines Gespenst macht Forstwald unsicher

Die Forstwalder Theatergruppe spielt am ersten Adventswochenende den Kinderbuch-Klassiker von Otfried Preußler „Das kleine Gespenst“. Foto: Fabian Kamp

Krefeld Das kleine Gespenst: Die Aufführung der Forstwalder Theatergruppe für die ganze Familie wird in Tönisvorst gezeigt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Bettina van Mierlo

Wer am Nauenweg in der Höhe der Nummer 63 vorbeifährt, bemerkt gar nicht, wie lebhaft und lustig es in den dortigen Räumlichkeiten zugeht. Die Forstwalder Theatergruppe, die es bereits seit 1988 gibt, probt dort für das diesjährige Theaterstück mit viel Freude und Elan – ja, und auch mit viel Talent. Nachdem im vorigen Jahr Der Räuber Hotzenplotz für große Begeisterung bei dem Publikum gesorgt hatte, wird in diesem Jahr erneut im Marienheim in Tönisvorst ein sehr bekanntes und beliebtes Stück von Otfried Preußler aufgeführt: Das kleine Gespenst.

Die Hauptrolle wird mit charmantem niederländischen Zungenschlag überzeugend dargestellt von Petra Lambooy. Die Geschichte des kleinen Nachtgespenstes, das wegen einer verstellten Uhr plötzlich nicht mehr nachts aufwacht und spukt, sondern tagsüber, wird von insgesamt 23 Darstellern gespielt, wobei es sich ausschließlich um Laien handelt. Über Dreiviertel der Aktiven kommt aus Krefeld. Es sind nicht mehr viele von den ursprünglichen Aktiven dabei, aber der Sohn eines Darstellers, der als Kind immer im Publikum gesessen hat, spielt mittlerweile selbst mit. „Wir haben immer eine schöne Rotation“, erläutert Kerstin Peters, die neben zwei Rollen im Stück auch noch die Pressearbeit erledigt Seit Joachim Pricken vor 31 Jahren die Theatergruppe in einer Grundschule in Forstwald gründete, führt der ehemalige Kranzbinder Regie und ist nach wie vor mit Herzblut dabei: „Das ist pure Leidenschaft!“ Das eigentliche Hauptprobewochenende an der Ahr steht erst noch bevor, dort wird noch einmal mit Feuereifer am Feinschliff gearbeitet. Doch auch schon jetzt bei den Proben ohne Bühnenbild haben die Schauspieler selbst viel Spaß. Immer wieder kommt es zu lustigen Situationen: „Bin ich schon vom Turm herunter?“ erkundigt sich ein Aktiver und erntet lachend hilfreiche Hinweise. Manches muss erst noch geklärt werden: „Wir sind das Volk und jubeln. Aber wo sollen wir denn stehen?“.

Info Karten gibt es im Vorverkauf „Das kleine Gespenst“ wird im Marienheim aufgeführt, Rue de Sees 18-20, 47918 Tönisvorst. Karten zum Preis von 8 Euro sind an verschiedenen Vorverkaufsstellen erhältlich sowie im Shop unter: www.forstwalder-theatergruppe.de

Gut, dass Pricken 19 Jahre selber als Schauspieler dabei war. Er schafft es auch in diesem Jahr wieder, 23 unterschiedliche Talente zu Höchstleistungen zu ermuntern, von denen jeder gute Ideen hat, „die aber nicht immer unbedingt etwas mit dem Stück zu tun haben“, ergänzt er schmunzelnd. Alle Mitglieder der Theatergruppe stecken viel Energie und Arbeit in die Aufführungen. Von der Arbeitsvermittlerin über den Lehrer bis zum Zahnarzt ist alles vertreten. Auch die Kostüme und die Bühnenbilder, beispielsweise die Burg Eulenstein, wurden fachmännisch von dem Ensemble in Eigenarbeit hergestellt. Die Schwedensoldaten stolzieren stilecht im blauen Wams mit gelbem Kreuz bei der Probe umher, Figuren in Bilderrahmen werden lebendig und das Pferd des großen Generals Torsten Torstenson ist eine nette Überraschung.