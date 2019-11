Kunstmuseen Krefeld : Wo Picasso seine Inspiration fand

Krefeld In dieser Ausstellung möchte man einfach nur schauen: Farben, Formen, Vielfalt. „Folklore & Avantgarde“ im Kaiser-Wilhelm-Museum ist ein visuelles Erlebnis. Sie zeigt, wie große Künstler der Moderne sich von der Tradition beeinflussen ließen – und erforscht unbehandeltes Terrain.

Doch man muss die Zusammenhänge nicht kennen, um zu staunen, wie sich Kreise schließen, wie sich Linien fortsetzen, wie Wurzeln aufgedeckt werden. Es war die Zeit ab etwa 1900 bis zum Vorabend des Zweiten Weltkriegs. Die Zeit der Industrialisierung. Der Aufbruch in die Moderne. Und zugleich eine Zeit der Suche – auch nach den eigenen Wurzeln. Vertrautheit und Exotik waren Motive. Und für beides fanden die Suchenden damals Beispiele im eigenen Umfeld und in der Ferne, in den Kolonien. Paul Gauguin hat Trachten gezeichnet, zuerst in der Bretagne, später in der Südsee. Ernst Ludwig Kirchner hat geschnitzte Häuserbalken aus Afrika nachgezeichnet. Kandinsky hat bei einer ethnografischen Exkursion in den tiefen Norden Russlands seine Faszination für die Bauernhäuser und die Schamanenkunst entdeckt. Für all das gibt es Beispiele.